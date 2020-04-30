Москва, , 12:58 — REGNUM Украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, не обсудив их с ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 апреля, общаясь с журналистами.

«Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Невозможно продвигать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих республик», — рассказал он.

Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий украинскими «Объединёнными силами» в Донбассе Владимир Кравченко бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы использует регион как экспериментальный военный полигон, а силами ДНР и ЛНР командуют 2 тыс. российских военных.

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