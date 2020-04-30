Москва, , 09:39 — REGNUM Вызванный коронавирусом кризис в Евросоюзе может быть сильнее кризиса 2009 года, однако все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюзу на начальном этапе пандемии коронавируса не хватало скоординированности в действиях, однако сейчас все действуют слаженно.

Он также отметил, что как только ЕС сталкивается с новым серьезным испытанием, «начинаются разговоры, что ему настал конец».

«Однако в результате каждый новый кризис лишь закалял, укреплял Евросоюз», — сказал он в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза договорились о выделении чрезвычайного фонда в размере €1 трлн на борьбу с эпидемией коронавируса и её последствиями.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на борьбу с эпидемией COVID-19 и её последствиями для экономики Евросоюз должен потратить не менее 5−10% совокупного ВВП.

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