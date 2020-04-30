Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Экс-вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демпартии на выборах президента Джо Байден отказался переносить американское посольство в Израиле из Иерусалима в случае своей победы. Об этом политик заявил в ходе беседы со своими сторонниками в режиме телеконференции, сообщает агентство Bloomberg.

«Теперь, когда это уже сделано, я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив», — заявил Байден.

При этом он подчеркнул, что перенос диппредставительства США в Иерусалим не должно было происходить в той международной обстановке, которая была. Этот решение американского президента Дональда Трампа он считает недальновидным и легкомысленным.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале кандидаты в президенты США от Демократической партии высказались по поводу переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Сенатор Берни Сандерс тогда выразил готовность пересмотреть вопрос о переносе диппредставительства.

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