Североморск, Мурманская область, , 03:00 — REGNUM Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота 29 апреля совершили плановый учебный полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полёта над нейтральными водами два экипажа самолетов Ту-142 отработали ряд учебных задач при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Экипажи также «провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку».

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями Typhoon ВВС Великобритании и истребителями F-16 и F-35 ВВС Норвегии.

В заявлении российского военного ведомства подчёркивается, что все полёты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля пресс-служба Королевских ВВС заявила о том, что британские истребители Typhoon осуществили «перехват» двух российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над акваторией Северного моря. По утверждению британской стороны, российские самолеты вошли в «зону интересов Соединенного королевства».

При этом отмечается, что российские самолеты «ни разу не вошли в суверенное воздушное пространство Великобритании».

Читайте также: Британский генерал назвал полёты Ту-142 «пережитками холодной войны»

Читайте ранее в этом сюжете: Британские ВВС заявили о перехвате двух противолодочных самолетов России