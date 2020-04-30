Лондон, , 01:26 — REGNUM Королевские ВВС несмотря на пандемию продолжают контролировать полёты российских противолодочных самолётов Ту-142 над акваторией Северного моря, угрожающие гражданским и военным воздушным судам, заявил начальник штаба ВВС Великобритании, главный маршал авиации Майк Уигстон. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

«Эти российские бомбардировщики являются пережитками холодной войны, не соответствуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных самолетов», — цитируются в сообщении слова Уигстона.

Отмечается, что «Русские медведи» (два российских самолета Ту-142 «BEAR-F») подошли с северо-востока и пролетели в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями.

«Российские самолеты ни разу не вошли в суверенное воздушное пространство Великобритании», — говорится в сообщении.

Для контроля за ними были также задействованы самолет-заправщик Voyager, взлетевший с британской базы Бриз-Нортон, и истребители F-16 и F-35 ВВС Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля пресс-служба Королевских ВВС заявила о том, что британские истребители Typhoon осуществили «перехват» двух российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над акваторией Северного моря. По утверждению британской стороны, российские самолеты вошли в «зону интересов Соединенного королевства».

Читайте ранее в этом сюжете: Британские ВВС заявили о перехвате двух противолодочных самолетов России