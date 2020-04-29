Тбилиси, , 19:26 — REGNUM После того, как вопрос назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины провалился, Саакашвили уже окончательно сформировался как политический труп, считает грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая.

Как заявил Маисая ИА REGNUM, аналогичный ход в свое время сделали Борис Ельцин в России в отношении Черномырдина и Эдуард Шеварднадзе в Грузии в отношении Тенгиза Сигуа. Но в обоих случаях кандидатуры были провалены. И в случае с Михаилом Саакашвили события на Украине развивались по такому же сценарию.

«Думаю, что Зеленский использовал такую же политическую схему. Это была своего рода проба сил. Не имеет значения, свой был кадр или импортированный, но Саакашвили фактически уже стал своим на Украине, получил украинское гражданство. Даже во время интервью с Евгением Киселевым Саакашвили сказал, что и в том случае, если его партия («Национальное движение») одержит победу на выборах в Грузии, он останется патриотом Украины и останется на Украине, а его партия в Грузии будет решать все проблемы самостоятельно. В том случае, если победит. Хотя это уже из сферы фантастики. Но факт, что Саакашвили признался: Украина для него сегодня более приоритетна, чем Грузия. И он постоянно подчеркивает, что является именно украинским политиком, а не грузинским», — заявил Вахтанг Маисая.

Фигура Саакашвили и его действия ассоциируются у эксперта с «летучей мышью», персонажем одноименной поэмы грузинского классика Акакия Церетели, мышонком, у которого после побега из родной норки выросли крылья. Птицы его не признали, заклевали и прогнали, и мыши крылатого собрата обратно в свою семью не приняли. И остался он изгоем.

«Саакашвили стал настоящей летучей мышью. Это его политическое кредо. Он абсолютно аморальный и циничный популист высокого уровня. И он доказал это своей деятельностью на политическом поприще», — считает Вахтанг Маисая.

Намерение Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером, по мнению грузинского эксперта, было вынужденным шагом.

«У Зеленского в управлении страной возникли большие проблемы. Он неудачно сменил уже двух премьеров, проблемы у него и с руководством Верховной рады, его правящая фракция разваливается. Большие проблемы с олигархами, разногласия с серым кардиналом украинской политики Аваковым. Видимо, Зеленский решил использовать Саакашвили как игрушку, ударную волну, чтобы сбалансировать отношения с Коломойским, Ринатом Ахметовым и иметь противовес в отношениях с Аваковым», — пояснил Вахтанг Маисая.

По его словам, кандидатура Михаила Саакашвили с самого начала была обречена на провал, так как у него уже нет поддержки ни в политических кругах Украины, ни среди населения.

«И по законодательству Украины назначение Саакашвили было бы большим нарушением. Это прямое попрание конституционного права и нарушение того закона, согласно которому человек, имеющий судимость, не имеет права занимать высокие политические должности», — отметил грузинский эксперт.

Реакцию грузинского руководства на намерение назначить Саакашвили вице-премьером Украины Вахтанг Маисая расценивает как адекватную и правильную.

«Реакция Грузии была абсолютно адекватной и правильной. Если бы Саакашвили был утвержден на этот пост, это было бы прямым вызовом для Грузии, потому что экс-президент осужден за многие злодеяния и преступления. В том числе коррупционные сделки, разгон демонстраций, дела об убийстве Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. И это не рядовые нарушения закона, по сравнению с Януковичем, который дважды сидел за вымогательство. Представьте, какой была бы реакция Украины, если бы тому же Януковичу в Грузии предложили должность вице-премьера. А для Грузии Саакашвили — это то же самое, что Янукович для Украины», — заявил Маисая.

По мнению эксперта, вопрос Саакашвили уже снят с политической повестки дня не только в Грузии, но и на Украине. Предложение Зеленского было для экс-президента Грузии последним шансом реабилитации как политического деятеля. А после провала интерес к нему угаснет окончательно, и Саакашвили, по определению Вахтанга Маисая, фактически станет списанным материалом и политическим трупом.

Напомним, что информации о возможном назначении Михаила Саакашвили вице-премьером Украины вызвала возмущение официального Тбилиси. С негативными оценками таких намерений президента Украины выступили депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Председатель парламента Арчил Талаквадзе направил письмо своему украинскому коллеге. Отдельное заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. А премьер Георгий Гахария не исключил, что в случае назначения Саакашвили как минимум отзовет посла с Украины для консультаций.