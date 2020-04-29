Москва, , 19:14 — REGNUM В Совфеде предложили вставшим на консульский учёт гражданам РФ, находящимся за границей, оказывать помощь в первую очередь, не вставшим — во вторую.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Владимир Джабаров предложил штрафовать граждан РФ, приехавших за границу, но не ставших на консульский учёт.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предложил правило: когда помощь российскими дипломатическими и консульскими сотрудниками согражданам за рубежом в принципе, всегда и неизменно, оказывается в первую очередь и преимущественно — стоящим на учёте.

«Что называется, без очереди. А остальные — в очередь. Вы же сами так для себя решили». — отметил парламентарий в Facebook.

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