Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, вводящий мораторий на вступление в силу ряда норм закона о внедрении искусственного интеллекта в Москве, внесли в Госдуму парламентарии фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Авторы настаивают на моратории до 1 января 2025 года на вступление в силу статьи 7 федерального закона, предусматривающей внесение изменений в федеральный закон «О персональных данных», «поскольку это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан».

Кроме того, за время действия моратория будут ликвидированы правовые пробелы, связанные с ответственностью должностных лиц за возможные нарушения в ненадлежащем использовании результатов технологий искусственного интеллекта, полагают они.

Согласно принятому Госдумой закону с 1 июля 2020 года в Москве начинается эксперимент по установлению специального правового регулирования для создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта и использования в дальнейшем результатов его применения. В законе речь идет, в том числе, о доступе к данным фото‑ и видеонаблюдения, использовании персональных данных, полученных в результате обезличивания.

Власти Москвы не скрывают внедрения различных технологий искусственного интеллекта, включая системы слежения и распознавания лиц, что вызывает серьезную и обоснованную обеспокоенность жителей и гостей столицы.

В то же время, отмечают авторы законопроекта, «остающаяся весьма высокой вероятность погрешностей в фиксации средствами искусственного интеллекта в зависимости от пола, возраста или этнической принадлежности граждан может иметь непредсказуемые последствия для каждого конкретного гражданина».

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится законопроект о так называемых «правовых песочницах» и порядке введения экспериментальных режимов.