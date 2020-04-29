Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Что бы ни происходило с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, политика Вашингтона продолжает ориентироваться на общеполитический курс Северной Кореи, сообщил 29 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Не столь важно, произойдут ли перестановки в северокорейском руководстве, сколько сама политика Пхеньяна, отметил Помпео. По его словам, Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией в КНДР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья Кима стало одной из наиболее обсуждаемых в СМИ тем последней недели. Ряд западных массмедиа распространили слухи о его возможной болезни и даже смерти, поскольку он долгое время не появлялся на публичных мероприятиях.

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