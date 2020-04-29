Москва, , 15:15 — REGNUM Платёжная дисциплина в электроэнергетическом секторе России снизилась. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной. Но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы: за электроэнергию, тепло и газ, — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Новак.

«Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступившей за аналогичный период прошлого года», — указал он.

По его словам, основное снижение наблюдается по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства — падение платежей до 63% от уровня прошлого года.

«К сожалению, также и бюджетные организации снизили оплату примерно на 10%», — отметил министр.

В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникают кассовые разрывы, которые важно покрыть за счёт кредитования, указал Новак.