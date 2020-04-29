Афины , , 14:00 — REGNUM Люди должны научиться жить с маской, как они научились жить с ремнем безопасности в автомобиле. Об этом заявил греческий замминистра развития и инвестиций Никос Папафанасиос в интервью телеканалу ANT1 29 апреля.

Заместитель министра добавил, что также будут даны инструкции о том, как можно сделать маску самостоятельно, дома. В отношении же поэтапного выхода из карантина политик заявил, что в ближайшие дни будут даны подробные инструкции об условиях, которые должны соблюдаться в каждом конкретном случае и для каждого заведения.

Папафанасиос уточнил, что ежедневно в Греции проводятся 500 проверок на разных уровнях, которые будут еще усиливаться, но цель состоит не в том, чтобы налагать на открывающиеся организации штрафы, а в том, чтобы контролировать их соответствие новым условиям для защиты всех людей.