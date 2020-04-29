Нур-Султан, 29 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Орденом «Барыс» третей степени награжден посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, сообщили 29 апреля в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел.
Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Дипломат удостоен государственной награды за особые заслуги в государственной деятельности и укрепление дружественных отношений между странами.
Марат Тажин родился 8 апреля 1960 года в Актюбенске. В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 1992 года занимал различные должности в администрации президента. С ноября 2019 года — посол Казахстана в Чехии.