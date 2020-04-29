Лубумбаши, Конго, , 08:12 — REGNUM Богатая полезными ископаемыми провинция Верхняя Катанга в Демократической Республике Конго была закрыта на сутки, чтобы помочь властям отследить людей, которые вступали в контакт с пациентом, больным COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, заражение коронавирусом у этого пациента подтвердили в прошлую пятницу, 24 апреля. 58-летний мужчина прибыл в страну на прошлой неделе и, как предполагается, путешествовал из Кении через Танзанию и Замбию, а затем через город Касумбалеса на юго-востоке ДР Конго.

Город Касумбалеса будет закрыт в среду, 29 апреля.

На сегодняшний день в ДР Конго был подтвержден 471 случай заражения коронавирусом, 30 из которых с летальным исходом. Вирус распространился на семь из 26 провинций.