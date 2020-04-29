Скопье, , 07:54 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 28 апреля в интервью для македонского телеканала TV21 заявил, что реализация выдвинутой Социал-Демократическим союзом Македонии (СДСМ) инициативы по повторному созыву уже распущенного парламента в связи с пандемией невозможна.

«Парламент вернуться только после проведения будущих выборов, если так пожелает народ», — подчеркнул Джафери.

По словам политика, созыв парламента в обход выборов является попыткой путча, и он, несмотря на оказываемое на него давление депутатов, не пойдет на это.

«16 февраля каждый депутат проголосовал за прекращение мандата. Парламент будет собран после будущих выборов», — подчеркнул Джафери.

Призыв СДСМ о возобновлении работы уже распущенного парламента поддержали все партии, кроме самых влиятельных — ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и Демократического союза за интеграцию (крупнейшая албанская партия).

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: временное правительство Македонии будет работать до окончания пандемии