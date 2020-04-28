Улан-Батор, , 19:34 — REGNUM Государственная чрезвычайная комиссия Монголии 28 апреля решила продлить режим повышенной готовности, срок которого должен был истекать 30 апреля, еще на месяц. Об этом заявил председатель комиссии Олзийсайханы Энхтувшин.

«Наша страна входит в список стран с высокими рисками. В связи с этим государственная чрезвычайная комиссия вынесла решение о продлении срока режима повышенной готовности по 31 мая», — заявил председатель комиссии и вице-премьер Монголии Олзийсайханы Энхтувшин.

По его словам 9890 монгольских граждан выразили желание вернуться на родину, и власти страны планируют продолжать их эвакуацию. Граждан Монголии будут принимать только через пограничные пункты Кяхта-Алтанбулаг, Буянт-Ухаа и Замын-Ууд (граница с КНР).

По данным государственной чрезвычайной комиссии 30 апреля будет осуществляться чартерный рейс Улан-Батор-Сеул, 1 мая планируется организовать эвакуацию граждан, временно проживающих в Южной Корее, а 2 мая будут эвакуировать монгольских граждан из Франкфурта. Также планируется поэтапно организовать эвакуацию граждан из Российской Федерации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии число инфицированных коронавирусом достигло 38. Из них 9 вылечены и выписаны из больницы.