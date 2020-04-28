Москва, , 18:30 — REGNUM Выходные дни в России в связи с эпидемией продлены до 11 мая с сохранением всех действующих профилактических мер в регионах. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали бы отгулы и отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы», — заявил Путин.

Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

«Но обращаю ваше внимание — при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», — указал он.

Главы субъектов РФ на этот период сохранят дополнительные полномочия, добавил президент.