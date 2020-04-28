Киев, , 12:00 — REGNUM Украина будет добиваться справедливого наказания виновных в крушении самолёта в Тегеране, а также выплаты всех компенсаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля во время онлайн-брифинга.

Министр рассказал, что переговоры между Украиной и Ираном продолжаются.

«Для Украины ключевая стратегическая цель — это справедливость, а справедливость будет восстановлена в двух элементах: первое — в установлении абсолютно всех обстоятельств произошедшего, и, соответственно, привлечении к юридической ответственности виновных в случившемся, а второе — это выплата всех компенсаций для всех близких жертв этой страшной трагедии. Мы будем работать с Ираном по максимуму», — заявил Кулеба.

Он рассказал, что иранская сторона не пыталась списать катастрофу на «человеческую ошибку», об этом заявил один член иранского парламента.

«Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранных дел Ирана, в ходе нашей вчерашней беседы», — пояснил министр.

По его словам, в ходе переговоров обсуждались две темы — передача на Украину бортовых самописцев сбитого лайнера и механизм выплаты компенсаций семьям жертв катастрофы.

Напомним, 8 января 2020 года иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, вылетевший из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава иранской команды по расследованию причин катастрофы Хасан Резаейфар заявил, что расследование обстоятельств гибели лайнера отложено из-за пандемии коронавируса — иностранные специалисты не могут прибыть в Иран.

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