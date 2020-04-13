Тегеран, , 08:28 — REGNUM Иранская сторона отложила скачивание и расшифровку данных бортовых самописцев украинского самолёта компании МАУ, сбитого над Тегераном, заявил глава иранской команды по расследованию причин аварии Хасан Резаейфар, сообщает CBC News.

«Глава иранской команды расследователей… пригласил представителей восьми стран в лабораторию в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с «ящиками», — сказано в сообщении.

Резаейфар объяснил, что из-за пандемии иностранные специалисты не могут прибыть в Иран. С ним согласна глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, которая заявила, что в течение некоторого времени личное участие международных специалистов будет невозможно, поэтому расшифровка данных отложена до тех пор, пока путешествовать вновь станет безопасно.

В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джелали в интервью «Известиям» отметил, что, несмотря на задержку, вызванную коронавирусом, Тегеран готов продолжать переговоры с Киевом касательно расшифровки чёрных ящиков.

Напомним, 8 января в небе над Тегераном потерпел крушение украинский самолёт Boeing компании МАУ. Погибли 176 человек. Позже выяснилось, что самолёт сбили иранские ПВО, приняв за крылатую ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина потребовала объяснить слова депутата иранского парламента Хассана Норузи, который утверждает, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский лайнер.

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