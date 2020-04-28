Париж, , 08:42 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Рашида Дати представила предложения по выходу из изоляции в столице Франции, передает BFM TV.

«Парижане ждут гарантий, а также четких рамок, чтобы иметь возможность планировать будущее и безопасно выходить из своих домов», — было подчеркнуто в окружении мэра 7-го округа накануне исключительного заседания Парижского совета.

В частности, предлагается бесплатно раздавать медицинские маски в ратуше людям старше 70 лет, и установить в общественных местах терминалы с дезинфицирующим средством.

Рашида Дати также считает необходимым установить правила социального дистанцирования и ограничения на собрания в очень оживленных районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, приложение StopCovid по отслеживанию граждан Франции во время эпидемии коронавируса, «технически» не готово, и, следовательно, не должно быть частью плана правительства по выходу из изоляции.

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