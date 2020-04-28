Эрбиль, Ирак, , 07:59 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани раскритиковал правительство Ирака за распределение бюджета страны. Об этом 28 апреля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи со специальным представителем ООН по Ираку Жанин Хеннис-Пласшерт, состоявшейся в Эрбиле.

«Премьер-министр Барзани назвал бюджетное решение федерального правительства политическим давлением на жителей Курдистана», — говорится в заявлении.

Дело в том, что правительство Ирака приостановило перевод денежных средств в курдскую автономию, поэтому Эрбилю нечем платить заработные платы своим служащим.

Напомним, в конце 2019 года Эрбиль и Багдад достигли соглашения, согласно которому центральное правительство страны обязуется выделить курдской автономии $900 млн, в свою очередь Иракский Курдистан будет поставлять 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

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