Порт-о-Пренс, , 06:40 — REGNUM В столице Гаити городе Порт-о-Пренс на акции протеста вышли полицейские, требуя погашения задолженности по зарплате и выплаты премий за работу в условиях опасности заражения новым коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает агентство Пренса Латина.

По информации агентства, десятки вооружённых полицейских вторглись в офисы некоторых столичных госучреждений и вынудили их сотрудников уйти с рабочих мест. По заявлениям протестующих, они не получали заработную плату за последние шесть месяцев. О столкновениях и других инцидентах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля полицейские Гаити начали протесты после отстранения от службы пятерых коллег, обвинённых властями в подстрекательстве к мятежу.

Со второй половины марта в стране действует чрезвычайное положение, введённое с целью предотвратить распространение коронавируса. В настоящее время Минздравом Гаити зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусной инфекцией и шесть смертей, связанных с COVID-19.

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