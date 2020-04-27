Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Последний космический запуск иранского военного спутника косвенно свидетельствует о разработке Ираном ракет большой дальности и ядерного оружия, заявил 27 апреля госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, для космических запусков применяются те же технологии, что и для производства баллистических межконтинентальных ракет.

«Ни одна страна никогда не развивала межконтинентальные баллистические ракеты, если не имела целью доставку ядерного оружия», — указано в заявлении Помпео, опубликованном государственным департаментом США.

На основании этого глава госдепа США призвал все страны «сдержать опасные ракетные программы Ирана и для начала поддержать продление истекающего в октябре эмбарго ООН на поставку обычных вооружений Ирану».

Кроме того, Помпео призвал Евросоюз ввести санкции против частных лиц и организаций, имеющих отношение к иранским ракетно-ядерным программам.

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