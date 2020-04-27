Дамаск, , 22:47 — REGNUM Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование нескольких маршрутов в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, сообщил 27 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

В то же время вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, начальник российского ЦПВС отметил, что за последние сутки на территории Идлибской зоны деэскалации, где по российско-турецким договоренностям введён режим прекращения огня, «за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

Читайте ранее в этом сюжете: В сирийской провинции Алеппо прошло российско-турецкое патрулирование