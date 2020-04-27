Вильнюс, , 17:22 — REGNUM Департамент государственной безопасности и иные правоохранительные органы Литвы продолжают оказывать давление на общественных деятелей и журналистов, которые открыто критикуют действующий в Литве порядок. Обыски сегодня, 27 апреля, прошли у журналиста Вайдаса Лекстутиса.

Об этом сообщили его соратники в социальных сетях. По их словам, утром к журналисту ворвалась оперативная группа, проведён обыск, изъят компьютер, мобильный телефон, другие электронные носители информации.

По словам соратников Лекстутиса, этот обыск стал продолжения целой череды аналогичных акций литовских силовиков.

Правозащитник Донатас Шульцас был вынужден покинуть Литву из-за угрозы ареста, журналисту Ауримасу Дрижюсу присуждён штраф в размере 14 тыс. евро, продолжается уголовный процесс над антифашистом Гедрюсом Грабаускасом, задержан на три месяца организатор Бессмертного полка в Литве, празднования Дня Победы и иных памятных дат Алексей Грейчюс. После полутора лет в тюрьме под домашний арест выпущен Альгирдас Палецкис, в тюрьме незаконно продолжают удерживать калининградца Юрия Меля.

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