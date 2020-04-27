Найроби, , 08:42 — REGNUM Органы безопасности стран Межправительственной организации по развитию (ИГАД) должны остерегаться потенциальной новой волны «воинствующего экстремизма» во время пандемии коронавируса. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление экспертов на онлайн-конференции Центра повышения квалификации по предупреждению и борьбе с воинствующим экстремизмом ИГАД.

В ходе обсуждений эксперты, занимающиеся проблемой радикализации и воинствующего экстремизма, пришли к выводу, что террористы могут воспользоваться тем, что власти стран континента направили все ресурсы на борьбу с новым коронавирусом, чтобы нанести удар.

Участники дискуссии заявили, что еще слишком рано определять, как именно пандемия повлияет на меры по борьбе с терроризмом, но они признали, что террористические группы могут использовать хаос для продвижения своей повестки дня.

Мустафа Али, Генеральный секретарь Глобальной сети религий для детей, межконфессионального движения за права детей в сфере безопасности, сказал собравшимся, что службы безопасности стран-членов ИГАД должны следить за тем, как террористические группы ведут себя во время пандемии.

«Пока рано говорить о том, какое влияние окажет пандемия. Мы знаем, что воинствующие экстремисты будут использовать эту ситуацию в своих интересах, но не знаем, в какой степени, мы очень внимательно следим за этим», — сказал он на конференции.

Напомним, что в ИГАД входят Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эфиопия и Эритрея.

«Мы пока не знаем, как эти группы захотят использовать эту болезнь. Мы не знаем, смогут ли они пойти по пути атак смертников. Экстремисты знают, что мечети закрыты, и поэтому они действуют онлайн», — добавил он.

Представители стран, которые являются членами регионального блока ИГАД, сообщили о более чем 2000 случаях заражения коронавирусом и по меньшей мере 50 случаях с летальным исходом.

Страны ИГАД традиционно борются с террористической группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующейся в Сомали и объединившейся с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при этом некоторые отколовшиеся от группировки отряды присягнули на верность «Исламскому государству в Сирии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).