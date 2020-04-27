Москва, , 07:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам совещания с главами регионов, которое состоится 28 апреля, вероятно, примет решение о продлении режима нерабочих дней до 11 мая. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Ждём заявление президента во вторник», — сказал Кувшинников, добавив, что режим самоизоляции может быть продлён «как минимум до 11 мая».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов на региональном совещании сообщил, что 28 апреля президент заслушает отчёты губернаторов.

«После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и перспектив борьбы с его распространением.

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