Токио, , 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию. О соответствующих мерах объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK.

«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», — заявил он.

Сейчас список стран, въезд в Японию из которых запрещен, насчитывает 87 государств. Также на японскую территорию запретят въезжать тем, кто был проездом в одной из стран этого списка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 14 тысяч. С начала пандемии в стране скончались 385 человек от осложнений COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Японии заявил о замедлении распространения коронавируса