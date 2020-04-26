Москва, , 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. Об этом Песков рассказал сегодня, 26 апреля, в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков, имея в виду неделю 27 апреля — 3 мая.

Напомним, что несколько дней назад Песков говорил о том, что у президента еще еще неделя для того, чтобы решить вопрос о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса.

Стоит отметить, что в графике главы государства на 28 апреля запланировано онлайн-совещание с главами субъектов Федерации. Эксперты считают, что заявление о дальнейшей тактике борьбы с коронавирусом будет сделано именно в ходе этого совещания.