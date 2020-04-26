* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:18 — REGNUM Результатом нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала гибель не менее шести афганских силовиков в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Агентство утверждает, что кроме шести погибших, афганские силовики потеряли четверых пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане продолжается вооружённое противостояние правительства и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующего значительные территории в сельских районах страны.

Кроме того, в Афганистане усилились позиции террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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