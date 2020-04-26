Москва, , 18:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что российский лидер находится на пути становления как вирусолог. Об этом Песков сказал сегодня, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва, Кремль, Путин».

По словам Пескова, президент Путин всегда очень плотно и глубоко погружается в какую-то тему, которой он непосредственно занимается. Глава государства собирает информацию от специалистов и стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает.

«Это его рабочие принципы: он, когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом», — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь напомнил шутку Путина на одном из онлайн-совещаний о том, что «вся страна превратилась в вирусологов».

Песков заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что президент России находится «на пути становления как вирусолог».