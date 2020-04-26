Париж, , 16:01 — REGNUM Во Франции вышел указ, разрешающий аптекам продавать текстильные маски, передает BFM TV.

В официальном журнале было опубликовано постановление об изменении кодекса общественного здравоохранения, который устанавливает список товаров, которые фармацевты могут продавать в своих аптеках.

В тексте указа сказано, что аптеки могут предлагать к продаже «не санитарные маски, изготовленные и отвечающие применимым техническим характеристикам».

До сих пор аптеки имели право продавать медицинские маски, предназначенные для медицинских работников или пожилых людей. Теперь аптеки смогут продавать тканевые маски, произведенные обычными компаниями.

Речь идёт о тканевых масках, которые соответствуют стандарту Afnor, могут обеспечить фильтрацию 70% частиц. Их можно стирать при 60° и гладить.

Филипп Бессет, глава федерации фармацевтического союза Франции, заявил, что на стандартные маски будет установлена цена в размере от 2 до 5 евро. Маска, которую можно использовать более 50 раз будет стоить от 10 до 15 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции более 10 800 дополнительных гостиничных мест в настоящее время были выделены для размещения бездомных во время эпидемии COVID-19.

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