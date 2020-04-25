Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Оружейное эмбарго против Ирана должно быть продлено, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в распространённом 25 апреля заявлении.

Также он заявил, что Европейскому союзу нужно вводить санкции против физических и юридических лиц Ирана, «работающих над ракетными программами».

Комментируя запуск Ираном первого военного спутника Noor, Помпео заявил, что это означает следующее: развитие иранской ядерной программы продолжается.

Помпео «Ни одна страна никогда не использовала потенциал МБР (межконтинентальных баллистических ракет) иначе как для доставки ядерного оружия».

Американский госсекретарь заявил, что иранская космическая программа — «никакая не мирная». Тегерану, настаивает представитель США, нельзя позволять заниматься разработкой баллистических ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Noor был запущен 22 апреля. На орбиту высотой 425 км его вывела двухступенчатая ракета-носитель Qased. Американцы не знали о существовании этой ракеты, пока о ней не стало известно всему миру.

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