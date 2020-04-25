Москва, , 15:14 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко создал ситуацию, при которой Украина потеряла территориальную целостность. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что не согласен с критикой действующего президента Украины Владимира Зеленского, которая исходит от Порошенко.

«Я не могу согласиться с тем, что Порошенко, который вчера создал ситуацию войны, которая усугублялась и усугубляется. Порошенко, при котором Украина потеряла территориальную целостность. Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности… Порошенко, который привел Украину под внешнее управление… Так вот — теперь он, как ни в чём не бывало, клеймит Зеленского», — перечислил Кравчук.

Он добавил, что Порошенко сам «наворотил проблем», которые теперь должен решать Зеленский. По словам Кравчука, некоторые политические силы на Украине не обладают ни моралью, ни честью, ни совестью.

«Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что Зеленский упустил возможность выполнить своё предвыборное обещание и посадить Порошенко, поскольку у него уже существенно упал рейтинг поддержки.

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