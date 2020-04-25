Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп нарушила режим самоизоляции, чтобы посадить клён в саду Белого дома. Об этом жена американского президента сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Меланья и Дональд Трамп сажают дерево Цитата из Instagram Меланьи Трамп

Меланья и Дональд Трамп сажают дерево Цитата из Instagram Меланьи Трамп

Не изменяя привычному стилю в одежде, Меланья Трамп взяла в руки лопату и помогла своему супругу присыпать землей дерево, которое только что было высажено. Вместе с ними в акции участвовали вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен.

Акция прошла в рамках традиционной высадке деревьев на лужайке Белого дома, сообщение о ней Меланья снабдила хэштегами «День Земли», «Национальная неделя парков».

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