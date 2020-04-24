Кишинёв, , 19:46 — REGNUM Если Конституционный суд (КС) Молдавии аннулирует соглашение о российском кредите в 200 млн евро, то с 1 мая в Молдавии не смогут выплачивать пенсии и зарплаты. Об этом заявил 24 апреля президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение КС, приостановившего по запросу оппозиции решение парламента о ратификации соглашения о кредите, передает ИА REGNUM.

Додон добавил, что в этом случае в сферу здравоохранения не поступят около 76 млн евро, которые были предусмотрены на эти цели. Столько же денег не поступят на запланированное строительство дорог. И еще почти столько — на поддержку экономических агентов в период кризиса. «Если кто-то хочет взять на себя ответственность за это перед гражданами, пусть сделает это», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии в размере €200 млн было подписано 17 апреля. А 23 апреля соглашение ратифицировал парламент Молдавии. Но Конституционный суд Молдавии приостановил вступление соглашения в силу. Ходатайство о приостановлении процедуры получения кредита подал депутат парламента Молдавии от оппозиционной группы Pro Moldova Сергей Сырбу.

А в Конституционном суде в тот же день произошла смена руководства — судьи отправили в отставку с поста председателя КС близкого к Додону Владимира Цуркана и назначили вместо него Домнику Маноле, близкую к нынешней оппозиции.

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