Сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание по ситуации в российской автомобильной промышленности. Обсуждать меры поддержки автопрома в условиях кризиса будут: гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, глава «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «Автоваз» Ив Каракатзанис. Помимо них в мероприятии примут участие профильные министры — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Евгений Дитрих.

Напомним, глава государства уже провёл несколько серий отраслевых совещаний, которые призваны определить набор мер поддержки системообразующим отраслям российской экономики.

Помимо этого, в рабочем графике президента — совещание с членами Совбеза. Оно, как и совещание по автопрому пройдет в режиме видеоконфенции.