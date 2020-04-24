Глава «Соллерс»: уже в ближайшее время наши реанимобили получат медики Московской области и других регионов, где наблюдается наибольшее число заболевших.
Глава «Соллерс»Вадим Швецов:20 тысяч человек работают в режиме полной рабочей недели — спасибо вам за это.
Путин: «Если что то не попадёт в те меры, которые сейчас нами отработали, то мы обязательно обратим на них внимание».
Руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин: «46.000.000.000 руб. предусмотрены на закупку 33.000 автомобилей скорой медицинской помощи по нацпроекту здравохранения».
К началу учебного года эту технику мы могли бы произвести уже с дополнительными мерами защиты — ГАЗ.
Мы просим продлить программу закупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов — ГАЗ.
Мы просим сфокусировать программу гос поддержки на строчных государственных закупках — ГАЗ.
Льготное кредитование для нашего сегмента практически не сработает — группа ГАЗ.
Автопром может стать опорным сектором для восстановления экономики — Путин
Автомобильная промышленность наряду со строительным комплексом станет ключевым сектором для восстановления экономики России после пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
«Так выстраивать партнёрскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке. Убеждён, что как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики», — заявил Путин.
Группа ГАЗ:
«Наш рынок — это малый бизнес. Он очень пострадал во время кризиса, у него сегодня просто нет денег.
«Наша точка безубыточности — 4800 автомобилей в месяц».
Группа ГАЗ разработала модульные концепции новых автомобилей скорой помощи.
Регионам закупят реанимобили за счёт федеральных средств — Путин
Для поддержки системы здравоохранения в регионах за счёт федеральных средств закупят 1200 реанимобилей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
«Уже принято решение дополнительно закупить за счёт федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1 тыс. 200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений», — заявил Путин.
Руководитель «Группы ГАЗ»Вадим Сорокин: «13 апреля мы вышли на работу, предприняв беспрецедентные меры безопасности».
Путин: Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем та, которая была в 2008-м году.
70% коммерческого транспорта продается на условиях лизинговых продуктов.
Правители отечественного автопрома попросили президента Владимира Путина дать возможность поучаствовать своей продукцией в решении вопросов и дезинфекции улиц в регионах России.
Совещание по поддержке автопрома в условиях кризиса. Цитата из видео.
Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин
Предприятия автопрома попали в список системообразующих в соответствии с их рооль для российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
«Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики», — заявил Путин.
В первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат. Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тысяч человек — Владимир Путин.
Путин напомнил об опыте эффективной помощи автопрому в кризис 2008 года
В России есть богатый опыт эффективной поддержки автомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
«У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома. Многие помнят 2008−2009 год, на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития», — заявил Путин.
Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин рассчитывает на проведение опережающих закупок автомобильной техники МВД, МЧС и другими.
Последних месяцев привели к резкому снижению покупательской способности, снижается инвестиционная активность. Практически остановлены все экспортные продажи — гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин.
Проблемы глобализации поставок автопрома особенно обострились феврале, когда большинство китайских предприятий встало.
КамАЗ готов оказать и дальше оказывать безвозмездную помощь медикам, которые своими героическими усилиями помогают бороться с коронавирусом.
В производственных помещениях КамАЗа дезинфекция проводится не менее трёх раз за день — Сергей Когогин.
Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин: «Могу заверить, что каждый работник завода проходит измерение температуры, а при необходимости ‑ и медицинский осмотр».
Для профилактики коронавирусной инфекции на нашем предприятии в первую очередь были ограничены командировки — Сергей Когогин.
Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин: «С КамАЗом сотрудничают более 130 заводов — изготовителей спецтехники».
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
В первую неделю апреля 2020 года ряд автопроизводителей в России столкнулись с остановками продаж. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
«В первую неделю апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, понятно. Прежде всего, риск сокращения рабочих мест, снижения заработной платы. Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тыс. человек. Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране — а это и крупные поставщики, и малый, и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции», — заявил Путин.
Путин: «Нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности».
У государства есть средства на приобретение 1200 реанимационных автомобилей для регионов — Путин.
Выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 20 тысяч человек — таковы критерии включения предприятий автопрома в список поддержки.
Предлагаю обсудить конкретные меры поддержки автомобильной промышленности — Путин.
Путин: у нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома.
Путин: неважно при соблюдении всех профилактических мер подставить плечо отечественного автопрому.
Путин: в первые недели у отдельных производителей почти остановились продажи.
Путин: эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической жизни в России и других странах.