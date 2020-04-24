Москва, , 12:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Государственная дума во втором и в третьем чтениях приняла закон о новой дате окончания Второй мировой войны. 17 апреля закон о новой дате окончания войны одобрил Совет Федерации.

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