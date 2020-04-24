Стокгольм, , 12:02 — REGNUM В Швеции начали предварительное следствие против представителей Дамаска, находящихся в настоящее время на территории страны. Об этом 23 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По словам представителя прокуратуры Рины Девгун, которая координирует деятельность группы прокуроров, проводящих предварительное расследование против представителей Сирии, речь идет о «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности».

В то же время Девгун подчеркнула, что не хочет вдаваться в подробности о ходе текущего предварительного следствия. О каких конкретных лицах идет речь, также не сообщается.

«Я не могу ответить, насколько мы близки к возбуждению дела, я могу сказать, что это долгосрочная работа, и для этого вида преступлений нет срока давности, поэтому мы имеем в виду, что расследование может продолжаться в течение большого периода времени», — заявила Девгун.