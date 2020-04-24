Москва, , 01:35 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (21 самолёт-разведчик и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 24 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 244 лётные смены на 72 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 4 тыс. практических мероприятий, а также более 850 занятий по вождению (из них 42% — ночью) на 103 полигонах. Десантниками было выполнено более 4,3 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска самолёты Су-25УБ.

По контракту на военную службу приняты более 1,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 10 офицеров.