Москва, , 18:49 — REGNUM Россия отмечает усилия, предпринимаемые Турцией для вытеснению боевиков из зоны безопасности автотрассы М4 в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на завершение работы по размежеванию сирийской оппозиции от террористов, заявила 23 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российские и турецкие военные продолжают реализовывать в Идлибе соглашения России и Турции по созданию коридора безопасности вдоль участка автотрассы М4, проходящего через территории, контролируемые боевиками.

«Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4 и рассчитываем, что в конечном счёте произойдёт отмежевание так называемых умеренных от террористов при нейтрализации последних», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в зоне деэскалации «Идлиб».

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийские военные нанесли мощные удары по боевикам в Идлибе и Алеппо