Минск, , 14:27 — REGNUM В Белоруссии значительно увеличили потенциал учреждений здравоохранения, мощности по производству препаратов и товаров медицинского назначения. Однако сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 23 апреля в Минске на совещании с руководством республики.

Минздраву и всей системе здравоохранения следует сосредоточиться на лечении больных от пневмонии, распорядился белорусский лидер. Он отметил: «При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни».

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«У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения», — заявил Лукашенко.

Президентская пресс-служба сообщила, что в белорусском здравоохранении работает почти 310 тыс человек, общий коечный фонд составляет около 100 тыс коек. Круглосуточно работают лаборатории по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней. Лукашенко похвалил недавно тесты на коронавирус белорусского производства, выпуск которых налажен в начале апреля.

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«Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, — заверил Лукашенко. — В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения. Поэтому наряду с членами правительства, председателями облисполкомов я пригласил сюда и уполномоченных по регионам и помощников президента. Я хочу, чтобы полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения».

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