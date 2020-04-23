Минск, , 09:16 — REGNUM «Распространение коронавируса COVID-19 в регионе и мире, помимо болезнетворного и смертоносного эффекта, имеет также абсурдно-истерический характер», — констатировали представители белорусской общественности в обращении, направленном президентам и другим чиновникам Белоруссии и России, госсекретарю Союзного государства и руководству РПЦ.

Поводом для обращения стала связанная с распространением коронавируса ситуация. представители белоруской общественности считают, что «у людей нет доверия к президенту А. Г. Лукашенко, олицетворяющему собой власть в стране, из-за чего граждане вынуждены обращаться за помощью в инстанции вне белорусского государства».

«Так, например, в Белоруссии через официальные каналы вещается бравирование перед угрозой эпидемии, продвигаются фейковые советы народу по спасению от вируса водкой (и т. д.), демонстрируется особый цинизм по поводу умерших и тому подобное — в свою очередь, это напоминает относительно недавний период восторженного вещания об «экономических чудесах» в стране, за которым последовала череда деноминаций, девальваций и экономических кризисов», — сказано в обращении.

Его авторы отметили, что «людям уже надоело за более чем четверть века участвовать в противоречащих здравому смыслу и логике действиях, поиске виновных во всех бедах то на Западе, то на Востоке (Севере и Юге), выклянчивании денег то на Востоке, то на Западе (там, где нас ещё не знают) и идти, непонятно куда».

«Людей можно понять, они разочаровались в «многовекторной» политике и устали от неадеквата. Людям нужны не «шуточные» или «жесточайшие» меры по исправлению ситуации, а разумные решения и адекватные действия», — отметили авторы обращения.

По их предположению, «если в скором времени не удастся вернуть доверие граждан к государственной власти, данная ситуация может усугубиться еще больше, а именно — количество белорусов, не доверяющих А. Г. Лукашенко и через обобщение с ним не верящих в светлое будущее Республики Беларусь, вместе с этим ищущих поддержки своих решений извне — вырастет настолько, что приведёт к критической протестной массе с вероятной эскалацией конфликта подобно тому, как это произошло на Украине».

Авторы обращения считают, что «правильная идеология в духе доброты, патриотизма и справедливости требует решительного насаждения её с малых лет, несмотря на сопротивление нерадивых воспитанников». Для этого они считают возможным сотрудничество церкви и государства.

В обращении подчёркнута идентичность белорусов «органически, культурно и духовно неделимой части Русского племени и мира». Истоки белорусской государственности обозначены в Древнерусском государстве. Православие позиционируется как традиционная «родная вера». Отмечено, что сейчас «в Белоруссии нет действенной идеологии».

Авторы документа отметили, что в России сейчас те же проблемы с Конституцией и идеологией, однако они уже начали решаться — в отличие от Белоруссии, где «решение этих вопросов в обозримом будущем пока не предвидится».

С целью сближения народов России и Белоруссии путём формирования у них единых смыслов, воспитания единых ценностей, установления единой символики, а также укрепления коллективного духа, автору обращения попросили установить в Союзном Государстве России и Белоруссии в качестве официальных праздников и памятных дат исторических событий: 23 февраля — День Вооруженных Сил и защитников Отечества (в честь годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии-Защитницы); 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (в честь годовщины Рабоче-крестьянской Красной армии-Победительницы); 17 сентября — День воссоединения земель Отечества и единения советского народа (в честь годовщины Рабоче-крестьянской Красной армии-Освободительницы).

Также предложено в России, Белоруссии и Союзном Государстве принять в качестве официальных символов Победы в Великой Отечественной войне Георгиевскую ленту как символ народной Победы в Великой Отечественной войне и Красную ленту — «как символ державной Победы Советского Союза над фашистской Германией, а также водружения Красного Знамени советскими воинами над Рейхстагом».

Предложено в Белоруссии «в отношении международного общественного движения «Бессмертный полк» снять все гласные и негласные запреты, устранить применяемую чиновниками к организаторам акции разного рода волокиту, прекратить постыдные денежные поборы с участников акции при проведении её 9-го мая в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Кроме того, следует рассмотреть возможность включения в программы школьного образования произведения «авторов, несущих патриотическую идеологию», а также «активизировать работу по идеологии» — теоретическую и практическую.

Обращение подписали председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов, председатель Оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерий Драко, руководитель Философского Клуба «Единство» Денис Правин, председатель Брестского благотворительного общественного объединения «Земляки» Сергей Попов, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» имени Героя Советского Союза П. Г. Колесникова Валерий Перевощиков, член Совета ветеранов Академии МВД Республики Беларусь Владимир Шеин, координатор международного общественного движения «Бессмертный Полк» в Белоруссии, белорусский поэт, публицист Кирилл Забавский.

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