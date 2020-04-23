Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Новосибирские власти готовятся к ведению системы электронных пропусков на территории региона. Об этом в интервью «Вестям LIVE» сообщил губернатор Андрей Травников.

Он уточнил, что пока систему не внедряют, потому что «ситуация у нас достаточно спокойная».

«В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — сказал Травников. — В первую очередь планируем их использовать для контроля за перемещением автомобилей».

Он отметил, что в регионе не будут «бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жёсткий пропускной режим».