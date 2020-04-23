Пекин, , 05:07 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн принял участие в онлайн-церемонии начала предоставления разрешений для Хуэйчжоуского проекта ExxonMobil, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Онлайн-церемония прошла в формате видеоконференции, связывавшей Хуэйчжоуский нефтехимический промышленный парк Даявань в провинции Гуандун на юге Китая, Зал народных собраний в Пекине и город Даллас в США.

Около 11:00 по местному времени Хань, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая анонсировал начало строительства проекта.

Хуэйчжоуский проект ExxonMobil является первым крупным нефтехимическим проектов, построенным полностью государственной американской компанией в Китае. Объем инвестиций в проект составит около $10 млрд, и будет в основном включать этиленовый крекер мощностью 1,6 млн тонн этилена в год.