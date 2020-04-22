Дамаск, 22 апреля 2020, 22:28 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 22 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлёв.
По информации российских военных, обстрелам террористов подверглись населенный пункт Кафер-Мус в провинции Идлиб и поселение Аджель в провинции Алеппо.
Обстрел вёлся с позиций боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил начальник ЦПВС.
«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — отметил Журавлев.
Кроме того, Журавлев рассказал о продолжении функционирования специального канала связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.
*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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