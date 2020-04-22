* запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:28 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 22 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлёв.

По информации российских военных, обстрелам террористов подверглись населенный пункт Кафер-Мус в провинции Идлиб и поселение Аджель в провинции Алеппо.

Обстрел вёлся с позиций боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил начальник ЦПВС.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — отметил Журавлев.

Кроме того, Журавлев рассказал о продолжении функционирования специального канала связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Шестой раунд саммита в астанинском формате пройдёт в Иране