Москва, , 16:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об том сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран уделили особое внимание борьбе с пандемией коронавируса.

Также была подробно рассмотрена проблематика урегулирования конфликта на Украине. Было отмечено, что власти Украины должны выполнить обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.

Обсуждали Путин и Меркель ситуацию в Сирии и Ливии. Затронули сложившуюся ситуацию на мировом рынке нефти.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.