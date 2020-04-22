Канберра, , 07:14 — REGNUM Действия государств в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ситуация в мировой экономике стали темами телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом австралийский лидер сообщил 22 апреля на своей странице в Twitter.

Кроме того, стороны затронули вопрос работы Всемирной организации здравоохранения. Главы государств отметили, что намерены и дальше развивать сотрудничество в борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Скотт Моррисон заявил, что Австралия подошла к поворотному моменту в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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