Нью-Дели, , 16:21 — REGNUM Около 500 работников президентского дворца в Индии помещены на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19, 21 апреля сообщает агентство Reuters.

Изоляция потребовалась после того, как у невесты одного из сотрудников был обнаружен коронавирус.

Сам 74-летний президент Индии Рам Натх Ковинд и его советники не были изолированы. По сообщению дворца, политик не контактировал с младшим персоналом.

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