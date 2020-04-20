Бразилиа, , 16:43 — REGNUM Возможно, нынешняя неделя — это последняя неделя карантина в Бразилии, написал 20 апреля президент страны Жаир Болсонару в Twitter.

Болсонару «Надеюсь, это последняя неделя карантина — этого способа борьбы с вирусом, из-за которого все сидят дома».

Бразильский президент пояснил, что многие люди в стране уже не в состоянии «сидеть дома». В том числе, им нужны продукты питания.

Он также добавил, что отказался подписывать указ о введении в стране штрафных санкций за нарушение карантина, ведь люди выходили на улицу не просто так — им «нужна была работа».

Напомним, в Бразилии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 38 654, количество летальных исходов достигло 2462.

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