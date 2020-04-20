Тирасполь, , 14:28 — REGNUM Безусловное выделение Россией Молдавии кредита в 200 млн евро для политической поддержки Игоря Додона в условиях организованной Кишиневом бесчеловечной гуманитарной блокады Приднестровья во время пандемии — издевательство над здравым смыслом и национальными интересами. Об этом заявил 20 апреля в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

Он отметил, что ЕС и США всегда выделяют любую помощь на конкретных и жестких условиях. «Так происходит с той же Молдавией. Каждая копейка, полученная с Запада, обусловлена сотней обязательств по ключевым для ЕС и США позициям — в экономике, политике и т. д.», — сказал Сафронов.

«С Россией все с точностью до наоборот, — продолжил эксперт. — Молдавские власти на каждом шагу подчеркивают, что это помощь, которая выделяется без каких-либо условий. Этакая «Россия — щедрая душа», из которой можно бесконечно сосать деньги, не беря никаких обязательств и не учитывая ее интересы. А иногда и покусывая руку, которая кормит».

Сафронов считает, что это тот случай, когда Москве есть чему поучиться у Запада. «У России что, нет своих интересов в регионе? Или 300 тыс. российских граждан в ПМР, которых Молдавия Додона душит блокадой, — не имеют значения? Почему условием выделения денег Молдавии не является первостепенное и элементарное — снятие блокады?» — задается вопросами эксперт.

Сергей Сафронов «В противном случае получается, что Москва платит Додону за блокаду и уничтожение Приднестровья. А это порождает безнаказанность и отсутствие уважения к России и ее интересам. Ведь зачем учитывать чьи-то интересы, если сам их субъект ими не руководствуется. Если не «бьет по рукам» и не требует конкретных действий и шагов, удовлетворяясь пустыми заявлениями про «вековую дружбу» и «стратегическое партнерство», под шумок которых очередной фейковый «партнер Москвы» действует против ее интересов и дрейфует в сторону ее оппонентов, которые о своих интересах не забывают».

Напомним, что 17 апреля в Москве посол Молдавии в России Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о выделении Кишиневу первого транша российского кредита в 200 млн евро. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это «первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса».

При этом в последние недели, в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР, задержала груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких, заблокировала ввоз компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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